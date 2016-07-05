Киев, 5 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Украинская сторона готова углублять сотрудничество с США в области военно-промышленного комплекса для наладки совместного производства летального оружия вместо того, чтобы требовать его у Запада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает украинское госинформагентство «Укринформ».

По словам Чалого, именно таким образом Киев компенсирует неготовность Запада открыто поставлять оружие Украине, а также приобретет стратегическое преимущество в долгосрочной перспективе.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы углубить взаимодействие с Соединенными Штатами в общем производстве оружия, в общих действиях в этом секторе. Это намного важнее, это — стратегическое направление», — отметил Чалый.

Посол подчеркнул, что Киев сменил свою позицию в вопросах поставки в страну летального оружия, ориентируясь на позицию американских союзников.

«Официальная позиция Белого дома сейчас — они не говорят о летальном оружии. А мы, откровенно говоря, сейчас несколько изменили подход. Потому что производить летальное оружие мы можем и в Украине», — заявил дипломат.

В завершение он отметил, что передача Киеву летального оружия со стороны стран Запада стала бы «мощным символическим жестом», однако в большей степени политическим, чем практическим решением.

Как в Вашингтоне относятся к идее совместного с Украиной производства оружия — Чалый говорить не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было заявлено, что США не предоставляют Украине летальное вооружение, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта в Донбассе.

Как заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр, в Белом доме считают, что военное решение конфликта было бы «катастрофой для всех».

«Удвоив ставки и предоставив Украине больше оружия, мы получим больше боли для украинцев. Пострадает гораздо больше людей… Мы предоставили много нелетального оружия. Около трех миллиардов долларов в виде займов и других форм финансовой помощи. Мы инвестируем в реформу правосудия и антикоррупционную программу. Время покажет, что такая политика и изоляция России принесут ожидаемые результаты», — сказала Пауэр.