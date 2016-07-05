Анкара, 5 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил журналистам встречу в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча

По его словам, по итогам встречи министров иностранных дел двух стран в Сочи «мы сошлись во мнении о необходимости встречи глав государств». Ориентировочно встреча Эрдогана и Путина состоится в конце июля или в августе.

Пока точно дата не определена, однако главы государств встретятся до саммита «Большой восьмерки». Ранее о возможной встрече Путина и Эрдогана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.