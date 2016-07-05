Красногорск, 5 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Глава ГУ МВД Московской области Виктор Пауков принял решение уйти в отставку. Причиной ухода генерал-лейтенанта стали проблемы со здоровьем, сообщает телеканал «360».

50.мвд.рф Виктор Пауков

«Виктор Кузьмич сейчас в отпуске, а потом уходит на пенсию. Здоровье дало сбой. Да, 36 лет на службе, и все в столичном регионе. Накопилась и усталость, и болезни. Это он последние несколько лет на «кабинетной» работе, а так сам всегда на «происшествия» выезжал, выяснял все», — пояснил телеканалу сослуживец Паукова.

Отметим, что официального подтверждения информация пока не получила. На сайте ГУ МВД РФ по Московской области Пауков по-прежнему остается начальником полиции региона.

Напомним, Виктор Пауков придя на службу инспектором, к 2010 году получил должность начальника УВД по Центральному административному округу Москвы. Спустя года был назначен на должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве с присвоением звания «полковник полиции». Вскоре Пауков получил звание «генерал-майор полиции». Указом Президента России от 27 января 2014 года назначен начальником ГУ МВД России по Московской области. В феврале 2015 года получил специальное звание «генерал-лейтенант полиции».