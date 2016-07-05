Тамбов, 5 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Тамбовская область по данным на 1 июля 2016 года стала лидером в антирейтинге регионов России по качеству жилья для переселенцев из аварийного и ветхого жилфонда, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на реестр обращений граждан, опубликованный на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Всего на контроле находится 71 дом, построенный в Тамбовской области. В большинстве из случаев речь идет о домах в Кирсанове. Также в списке фигурируют дома, построенные в Тамбове, Моршанске, Мичуринске, Котовске и Рассказово.

Также в тройке антилидеров Удмуртская республика (57 домов на контроле) и Калужская область (45 домов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 марта 2016 года, Тамбовская область по успехам в переселении входит в число лучших регионов страны, занимая восьмое место по стране. В рамках последнего этапа реализации программы в 2016—2017 годах запланировано переселение 452 человек из 192 квартир в 34 аварийных многоквартирных домах общей площадью 6,66 тысяч квадратных метров. На эти цели будет потрачено 367,6 млн рублей. Из них о более 221 млн рублей составят средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Свыше 141 млн рублей выделят из бюджета Тамбовской области и чуть более 5 млн рублей добавят из местных бюджетов.