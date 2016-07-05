Курск, 5 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Курске Юго-западный государственный университет запатентовал двигатель для наноспутников, который значительно увеличит срок пребывания малых аппаратов на орбите и позволит выводить в космос большие группировки наноспутников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора Сергея Емельянова.

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Технология найдет практическое применение — например, с помощью недорогостоящих спутников можно будет решать задачи позиционирования навигационных систем GPS и ГЛОНАСС, прогнозировать погодные явления. По словам ректора, создание 50 спутников позволить получить отклонение в координатах всего в один-два сантиметра, хотя сейчас этот показатель может достигать 1,5 метра.

Необходимость создания двигателей для наноспутников возникла сразу после первых запусков малых аппаратов ЮЗГУ, рассказал Емельянов. Одним из них был российско-перуанский спутник «Часки-1». Эти аппараты не могли корректировать орбиту и сгорали в атмосфере, проработав от шести до девяти месяцев. Наноспутник с маленьким двигателем, работающем на солнечной энергии, продлит время нахождения аппаратов на орбите.

«Была поставлена задача создать нанодвигатели, которые позволяли бы время от времени поднимать орбиту малых спутников, основываясь на гравитационных волнах. Мы этот патент показывали в РКК «Энергия» и «Роскосмосе», интерес проявлен, мы вошли в программу «МКС-эксперимент», нам обещали финансовую поддержку», — рассказал ректор.

Планируется, что проект будет разработан к 2018 году. До этого пройдут эксперименты, для которых на орбиту могут вывести несколько аппаратов. Первый запуск намечен на сентябрь, это будет российско-эквадорский научный спутник.