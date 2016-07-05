Ставрополь, 5 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае после того, как автобус врезался в трансформаторную подстанцию восстановлено электроснабжение около 9 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

После утренней аварии к полудню 5 июля энергетики «Ставропольэнерго» восстановили электроснабжение потребителей подстанции «Бурлацкая».

Напомним, в результате аварии, случившейся около 10:00, в трансформаторной подстанции «Благодарная» действием токовой отсечки отключилась воздушная линия 35 кВ «Благодарная-Бурлацкая». Погашены оказались подстанции «Бурлацкая» и «Сотниковская».

Обесточенными оказались 88 трансформаторных подстанций и 8960 жителей.

В 09:57 мск подстанция 35 кВ «Сотниковская» была запитана от подстанции 35 кВ «Чкаловская». Порядка 4 тыс. человек получили свет. К полудню была запитана и пострадавшая подстанция «Бурлацкая». Свет подается всем потребителям Благодарненского района.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, сегодня в Ставропольском крае водитель автобуса «Неоплан» маршрута «Москва — Буденновск» при обгоне врезался во впереди идущий грузовик «МАЗ» и затем в подстанцию.

Пострадали четверо: два водителя автобуса, пассажир автобуса и водитель «МАЗа». Всего на момент автоаварии в салоне рейсового автобуса находились 28 пассажиров.