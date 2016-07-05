Ульяновск, 5 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура начала проверку по факту членовредительства, совершенного двумя осужденными из колонии №9.

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На размещенном в сети интернет видео двое заключенных предстали перед камерой с зашитыми ртами. Третий заключённый снимает их на камеру и поясняет, что таким способом заключенные пытаются протестовать против незаконных действий со стороны администрации колонии.

По словам заключённых, они регулярно подвергаются оскорблениям и угрозам, их просьбы о посещении медсанчасти игнорируются.

По данным регионального УФСИН, снявшиеся в ролике заключенные являются рецидивистами и отбывают наказание за ряд тяжких преступлений. Кроме того, они неоднократно были замечены в нарушении дисциплины, из-за чего были помещены в штрафной изолятор.

В настоящее время в УФСИН начата проверка, в ходе которой предстоит выяснить, как к заключенным попала камера.

В свою очередь прокуратура проверяет соблюдение администрацией названной колонии условий содержания осужденных, а также режимных требований.