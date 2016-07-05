Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Концертная программа «VivaVivaldi!» снова на сцене. 8 июля легендарную музыку Антонио Вивальди можно будет услышать под сводами Евангелическо-лютеранского кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла («Петрикирхе»). Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе VOCi Ensemble.

Пресс-служба VOCi Ensemble VOCi

Изначально программа «VivaVivaldi!» родилась благодаря заказу концертного зала «Смольный собор» и до недавнего времени исполнялась в нём.

«Это был грандиозный концерт-выставка, на три огромных экрана проецировались фото Венеции, а еще — эскизы, чертежи соборов и дворцов Италии. Это было впечатляюще, особенно в сочетании с редкими ариями, которые предоставил национальный нотный архив города Турина. Мы использовали в программе действительно редкие произведения, которые можно услышать только в записях или на концертах европейских мастеров: Чечилии Бартоли, Филиппа Жаруски, Симоны Кермес», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM солист Концертного хора Санкт-Петербурга, художественный руководитель VOCi Ensemble Антон Андреев.

25 января 2016 года Смольный собор был передан в ведение РПЦ и с тех пор не действует, как концертный зал. Теперь это храм, он выполняет свою прямую функцию, поэтому все выступления, органные вечера и другие мероприятия в нём не проводятся.

«Лишившись этой изначальной площадки в связи с передачей собора РПЦ, мы даже представить не могли, где ещё можно исполнить программу. Но Концертно-выставочный зал «Смольный собор» как организация не перестал существовать и нашел точки соприкосновения с различными площадками, такими как церковь Святой Екатерины, где стоит наш орган, подаренный голландскими мастерами ещё Смольному Собору. «Петрикирхе» — в числе этих площадок. Именно здесь нам вновь предложили исполнить программу «VivaVivaldi». Зимой проект VOCi уже исполнял здесь концерт-перфоманс «StabatMater» Дж. Перголези. Зная акустику зала, я с радостью согласился на концерт», — рассказывает Антон Андреев.

Программа «VivaVivaldi» включает в себя не только известные шедевры композитора, но и редкие, никогда ранее не звучавшие на музыкальных площадках России арии мастера барочного стиля. Ноты произведений предоставил архив Turin National University Library. В частности, на сцене «Петрикирхе» прозвучат арии «Col piacerdellamiafede», «Fiume chetorbito», «Amato ben tusei la miasperanza».

Наталья Соколова Сауле Искакова

Арии из опер Антонио Вивальди исполнят ведущая солистка Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», заслуженная артистка России Сауле Искакова (сопрано), солист Концертного хора Санкт-Петербурга, солист Музыкального театра «Зазеркалье» и капеллы «Таврическая» Антон Андреев (бас-баритон) и инструментальный ансамбль VOCi.

Музыка барокко (XVII-середина XVIII века) — магистральное направление, как в истории мировой культуры, так и в современной музыкальной жизни, где всё более актуальным становится развитие традиций барочного исполнительства.

VOCi Ensemble или «Вочи ансамбль» (итал. голоса/струны) — коллектив, созданный из выдающихся молодых музыкантов Санкт-Петербурга. Профессиональное исполнительское искусство в сочетании со стилем музыкальных коллективов начала XX столетия. Репертуар ансамбля разнообразен и интернационален. Музыканты исполняют музыку разных эпох и стилей, от Вивальди и Перголези до Рахманинова и Шостаковича. Фаворитом коллектива, является музыка эпохи Барокко.