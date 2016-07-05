Монако, 5 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин за одну ночь в Монте-Карло потратили на шампанское не менее €250 тыс. Видео развлечений игроков сборной опубликовал в Instagram пользователя aliceinwonderland_mc.

matejtomazin0 Бокалы с шампанским

На записи видно, как Мамаев и Кокорин в ночном клубе Twiga сидят на диванах и курят кальян, пока сотрудницы заведения под гимн Российской Федерации приносят им бутылки шампанского, украшенные бенгальскими огнями.

По данным Life, спортсмены угостили всех гостей заведения, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью € 500 за бутылку.

Заказать столик в этом ночном клубе на Лазурном берегу, самом популярном в Монте-Карло, стоит около €1 тыс. По словам очевидцев, оба игрока были в сопровождении спутниц.

Напомним, Мамаев и Кокорин выступали в составе сборной России на чемпионате Европы 2016 года. Национальная команда вылетела с турнира, набрав одно очко и не выйдя из группы. Ни Кокорин, ни Мамаев не отметились на чемпионате забитыми мячами или голевыми передачами.