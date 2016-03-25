Вашингтон, 5 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Американские ученые из Корнеллского университета считают, что на спутнике Сатурна Титане может существовать жизнь, так как на нем обнаружена особая молекула, стимулирующая органические реакции при сверхнизких температурах, сообщает журнал PNAS.

photojournal.jpl.nasa.gov Титан

Титан является самым близким аналогом Земли в Солнечной системе, так как обладает густой атмосферой с климатом, погодой, дождями и своеобразными тектоническими процессами. На нем присутствуют моря и реки из органических соединений, большое количество азота и другие факторы, считающиеся необходимыми для возникновения жизни. Многие ученые считают, что жизнь на Титане может существовать, хоть и радикально отличающаяся от земных аналогов.

Местный аналог земной воды, жидкий метан, разрушает эти надежды, так как является крайне плохим растворителем, что мешает «склеиванию» более простых в более сложные молекулы. Однако изучение виртуальных аналогов молекул, найденных зондом «Кассини» на поверхности Титана, выявило присутствие веществ, названных полииминами, которые ученые считают подходящим для роли заменителя воды в условиях Титана.

Полиимины будут ускорять ход химических реакций между более простыми молекулами и поглощать энергию света и тепла, необходимую для проведения этих реакций.

Кроме того, полиимины умеют объединяться в почти бесконечные цепочки и при этом оставаться стабильными, а это свойство критически важно для образования структур, подобных ДНК и белкам.

Авторы статьи заключают, что говорить о существовании подобия жизни в пересыхающих озерах на суше Титана очень рано, однако это открытие говорит о том, что бросать поиски жизни на других планетах не стоит.