Калуга, 5 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Калужской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в действиях депутата сельской думы муниципального образования «Деревня Галкино».

Как сообщила 5 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, проверкой было установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» один из депутатов поселения не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в предусмотренный законом срок — до 30 апреля 2016 года.

По данному факту прокурор внес в сельскую думу представление с требованием досрочно прекратить полномочия народного избранника.

По результатам рассмотрения прокурорского представления депутаты приняли единогласное решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги в связи с неисполнением им обязанности, установленной федеральными законами.