Тбилиси, 5 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили придает большое значение визиту госсекретаря США Джона Керри, заявила журналистам пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

«Перед Варшавским саммитом визит такого высокого уровня указывает на безусловную и твердую поддержку упрочения безопасности Грузии и углубления двусторонних отношений», — пояснила она позицию президента.

По оценке президента, этот визит является ясным выражением поддержки евроатлантической интеграции Грузии.

Джона Керри ожидают в Тбилиси 6 июля. Он проведет встречи с премьер-министром, президентом Грузии и лидерами оппозиционных партий, а 7 июля направится на Украину.