Визит Джона Керри в Тбилиси расценивают как выражение поддержки
Тбилиси, 5 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили придает большое значение визиту госсекретаря США Джона Керри, заявила журналистам пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джон Керри
«Перед Варшавским саммитом визит такого высокого уровня указывает на безусловную и твердую поддержку упрочения безопасности Грузии и углубления двусторонних отношений», — пояснила она позицию президента.
По оценке президента, этот визит является ясным выражением поддержки евроатлантической интеграции Грузии.
Джона Керри ожидают в Тбилиси 6 июля. Он проведет встречи с премьер-министром, президентом Грузии и лидерами оппозиционных партий, а 7 июля направится на Украину.