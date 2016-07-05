Краснодар, 5 июля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В столице Краснодарского края ливень хоть и был кратковременный, но принес достаточно неудобств горожанам. В результате осадков некоторые улицы краевой столицы оказались подтоплены. По сообщениям пользователей в соцсети, стихия прошлась по Пашковскому микрорайону, по улицам Садовой, Московской, Школьной, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

vk.com/typical_krd Последствия ливня в Краснодаре

Также сообщили пользователи и о граде. О надвигающемся ливне горожан заранее известило региональное МЧС. Кратковременный дождь, грозу, в отдельных местах сильный дождь и град синоптики предвещали сегодня, 5 июля, утром и днем. Порывы ветра при грозе, согласно прогнозу, могли достигать 12−17 м/с.

Из-за ливня в городе остановилось движение общественного автотранспорта. «Трамваи встали традиционно на улице Вишняковой под виадуком, перекрестке Дмитриевской дамбы и Горького, Коммунаров и Советской. С учетом того, что дождь закончился, движение должно скоро восстановиться», — пишет интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Осложнил дождь и автомобильное движение, что привело к пробкам. А вот троллейбусы ходят согласно расписанию.

Напомним, стихия обрушилась на Краснодар и в первых числах июля. Выпало 1,5 месячной нормы осадков. Под воду ушли сразу несколько улиц краевой столицы, в том числе, и улица Московская. Там, по словам очевидцев, уровень воды достигал полуметра. Также в число подтопленных улиц попали 40 лет Победы и улица Российская.

Помимо Краснодара в крае от непогоды пострадали четыре района. Отключения электроэнергии и подтопления произошли в Брюховецком, Тимашевском, Динском, Кореновском районах. В Бюховецком районе вода подтопила 44 дома, был введен режим ЧС. Для пострадавших были развернуты пункты временного размещение, но эвакуация населения не потребовалась. В Тимашевске за сутки выпала половина месячной нормы осадков, подтопленными оказались 84 двора.