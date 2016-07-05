Ватикан, 5 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск выступил 5 июля с критикой стран, которые финансируют войну в Сирии, при этом говоря о мире, сообщает Catholic Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

С таким заявлением папа Римский обратился к верующим в ходе видеозаписи, в которой Франциск объявил о начале благотворительной кампании «Сирия: Мир возможен».

«Пока страдают люди, огромное количество денег тратится на поставки оружия сражающимся», — отметил глава Римской Католической церкви. «Некоторые из тех стран, которые стран, которые предоставляет это оружие, очень часто говорят о мире».

«Как кто-то может верить тем, кто гладит тебя правой рукой, при этом ударяя левой?» — задается вопросом понтифик.

Также в ходе своего обращения глава Римской Католической церкви подчеркнул, что мир в Сирии возможен, и призвал всех верующих способствовать ему. Он добавил, что конфликт в Сирии может быть решен только политическим путем.

«Международное сообщество должно, таким образом, поддерживать мирные переговоры в сторону создания правительства национального единства», — замечает папа.