Москва, 5 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Благодаря подписанному президентом России Владимиром Путиным закону об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения плодородные земли будут засеваться различными культурами, что поспособствует укреплению продовольственной безопасности страны. Такое мнение высказал во вторник, 5 июля, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»).

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Президент подписал один из важных законов о вовлечении неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. Сейчас в Российской Федерации их площадь составляет 28 миллионов гектаров. Более 20 лет они пустовали, зарастали бурьяном или вообще здесь строили дома или другие объекты. Такое расточительство недопустимо. Ведь не одно поколение людей возделывало эти пашни. Это наше национальное богатство и оно не должно разбазариваться», — сказал он.

«Уверен, что этот закон давно ждали в регионах. Ведь это важно, чтобы процесс проходил повсеместно и земля не оставалась бесхозной. Эта одна из главнейших задач, и мы должны ее выполнить», — добавил депутат.

Напомним, с инициативой усовершенствовать механизм изъятия и использования земель сельскохозяйственного назначения выступил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года. 29 февраля 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о сокращении срока изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Авторами инициативы выступили секретарь Генсовета «Единой России», заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, руководитель фракции партии Владимир Васильев, председатель думского комитета по аграрным вопросам Николай Панков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ приняла закон в третьем чтении 17 июня, Совет Федерации одобрил документ 29 июня.

Закон предусматривает сокращение с пяти лет до трех срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника, если его не используют для сельскохозяйственного производства.

Критерии снижения плодородия почв на неиспользуемых участиях и признаки неиспользования земельных участков устанавливаются правительством России.

Публичные торги неиспользуемыми участками будут проводиться по инициативе региона.

Законом предусматривается возможность проведения повторных публичных торгов и торгов посредством публичного предложения с поэтапным снижением цены.

В случае если земельный участок не продан на торгах, в течение месяца он может быть приобретен в муниципальную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения. Если же земельный участок не приобретается в муниципальную собственность, орган исполнительной власти субъекта России будет обязан приобрести данный участок в госсобственность по минимальной цене торгов в форме публичного предложения.

Законом предусмотрен ряд ограничений в отношении участников таких торгов — как юридических, так и физических лиц, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов.

Положения закона о порядке изъятия сельхозземель вступят в силу 1 января 2017 года.

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