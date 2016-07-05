Минск, 5 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Территория возле Государственного универсального магазина в Минске 5 июля была оцеплен после обнаружения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Homoatrox Здание минского ГУМа

«Около 9:30 в оперативно-дежурную службу ГУВД поступило сообщение о том, что в автобусе 69-го маршрута обнаружена бесхозная сумка. К остановке общественного транспорта возле столичного магазина ГУМ были направлены сотрудники ОМОН и управления Госавтоинспекции, которые несли службу неподалёку», — говорится в сообщении.

Сотрудники милиции освободили салон и оцепили автобус до прибытия сапёров. Прибывшая группа разминирования установила, что содержимое сумки не представляет опасности.

Сообщается, что движение транспорта и работа объектов торговли была возобновлена спустя час с лишним. В настоящее время устанавливается личность владельца сумки.

Как передавало ИА REGNUM, а минувшей неделе станция «Октябрьская» Минского метрополитена была временно закрыта для посадки и высадки пассажиров из-за забытого кем-то на платформе рюкзака. Содержимое сумки было осмотрено сапёрами, внутри оказались личные вещи.