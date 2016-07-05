Москва, 5 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Москве планируется модернизировать 462 пешеходных перехода к началу учебного года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Это необходимо для повышения безопасности дорожного движения около школ и дошкольных учреждений.

pixabay.com Пешеходный переход

Проверки показали, что практически все переходы требуется дооборудовать: установить «лежачих полицейских», защитные ограждения и дополнительные дорожные знаки.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве около трёх тысяч пешеходных переходов разметят желто-белым светоотражающим пластиком. В первую очередь обновлённая разметка появится на переходах в пределах Третьего транспортного кольца, а также на вылетных магистралях города и в местах расположения школ и детских садов. Так, переходы станут более заметные для водителей в ночное время.