Киев, 5 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, в г. Славянск (Донетчина, под контролем ВСУ) по случаю двухлетней годовщины «освобождения» города от бойцов ДНР прибыл президент Украины Петр Порошенко.

ИА REGNUM Петр Порошенко

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на центральной площади Славянска собралось до 200 местных жителей. До этого люди прошли через металлоискатели, чтобы попасть на встречу с президентом.

Приветственное обращение Порошенко было запланировано на 11:30, но началось ближе к 13:00.

«Два года назад на этой площади в 12:00 вы мне докладывали об освобождении города. Из подъезда этого дома выпрыгнул гранатометчик с «мухой», который пытался убедить нас, что они еще будут атаковать мирный митинг, и был уничтожен. Это было концом фашистского российско-оккупационного захваченного Славянска. Славянска, где в подвалах СБУ пытали украинских патриотов, в Славянске, где только за то, что он поднял украинский флаг, был замучен в пытках и был убит депутат Рыбак (депутат Славянского горсовета, противник ДНР)», — напомнил Порошенко.

Президент назвал дни освобождения Славянска «судьбоносными» в возрождении ВСУ.

«Те дни стали поворотными в судьбе Славянска, в его истории. В те дни Украина продемонстрировала всеми миру насколько решительно украинцы встали на защиту свободы, на защиту демократии, на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Те июльские дни мы можем по праву считать судьбоносными, поворотным моментом в возрождении ВСУ. Ведь именно тогда возрожденные Вооруженные силы сдали свой первый боевой экзамен в этой по-настоящему Отечественной войне. На самом деле, это был экзамен, который не каждая армия мира способна сдать. И особенно важно, сдать так быстро, возродившись, а по факту создав с нуля новые ВСУ», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял, что республиканская армия рано или поздно освободит Славянск и Мариуполь.

«Я много раз говорил о том, что считаю территорией «ДНР» всю территорию бывшей Донецкой области. И от этих своих слов не отказываюсь. В дальнейшем возможно следующее развитие событий: официальный Киев выходит из Минских соглашений и возобновляет боевые действия, тогда мы заберем свое силой, нам хватит на это сил. Или же Минский процесс будет продолжаться, и мы будем решать вопрос возвращения оккупированных территорий в рамках политических переговоров. Сейчас больше шансов на то, что Славянск, Краматорск и Мариуполь вернутся домой мирным путем», — заявил Захарченко осенью прошлого года.