Липецк, 5 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. В Липецкой области насчитывается 14 человек, отравившихся грибами, в том числе — два ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

И.И.Шишкин. Мухоморы. Этюд. 1878-1879

Пострадавшие, по их словам, собирали сыроежки, толкачики и свинушки, но употребляли в пищу и неизвестные грибы. Специалисты ведомства обращают внимание липчан, что все вышеперечисленные виды грибов легко перепутать с бледной поганкой, отравление которой вызывает боли в животе боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головную боль, головокружение. При первых признаках отравления нужно вызвать «скорую», промыть желудок тёплой водой с питьевой содой и пить маленькими порциями холодную соленую воду и активированный уголь.

При этом даже самые безобидные съедобные грибы могу вызвать отравление, если они росли в экологически загрязненных зонах, вдоль дорог, а также если не соблюдался режим их хранения.

Для профилактики отравлений грибами специалисты советуют отказаться от сбора дикорастущих грибов и покупки их (особенно в консервированном или засушенном виде) на стихийных рынках. Грибами не стоит кормить детей и людей с заболеваниями пищеварительного тракта, почек, печени.