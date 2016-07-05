Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Возле Соборной мечети Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля, несмотря на проливной дождь, на Ураза-байрам собралось порядка 100 тысяч человек. Об этом сегодня, 5 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-байрам

Еще около 10 тыс. мусульман пришли к Коломяжской мечети на улице Репищева, а также в пределах 3 тыс. человек участвовали в праздновании на Московском проспекте.

По данным Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и области, в мероприятии приняли участие около 34 тысяч верующих граждан. При этом, по официальной информации МВД, в прошлом году намаз в Северной столице совершили приблизительно 120 тысяч человек.

Как уточнили в правоохранительных органах, сегодня утренние молитвы прошли без происшествий. Слова возвеличения Аллаха транслировались через громкоговорители.

Напомним, 5 июля мусульмане, проживающие в Северной столице, традиционно отмечают Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы верующие смогли комфортно разместиться у здания Соборной мечети были внесены изменения в работу городского транспорта: была прервана работа трамваев, изменен маршрут движения ряда автобусов, с 8 до 9 утра был закрыт вход на станцию метро «Горьковская», а также было перекрыто движение на прилегающих улицах.