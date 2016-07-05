Москва, 5 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Правоохранительными органами столицы разыскивается 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве дочери своей сожительницы, сообщает 5 июля Главное следственное управление СК РФ по Москве.

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По версии следствия, Синяков Герман Анатольевич 1969 года рождения расправился с 23-летней девушкой в квартире на Открытом шоссе. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, обращаться в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 4 июля в Москву с дачи вернулась сожительница мужчины, обеспокоенная тем, что ее дочь не отвечает на телефонные звонки. Не обнаружив девушку дома, москвичка направилась в полицию, где написала заявление о пропаже дочери.

Возвращаясь в квартиру, женщина встретила своего 47-летнего сожителя с большой сумкой в руках. Когда она попросила мужчину показать, что находится в сумке, он бросил свою ношу и скрылся. Открыв сумку, женщина обнаружила там тело дочери. По предварительным данным, девушку задушили. По факту убийства возбуждено уголовное дело.