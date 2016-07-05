Ярославль, 5 июля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. С 10 по 17 июля Ярославская область принимает первый межрегиональный молодежный форум «Александрова гора». Форум пройдет на территории парка «Плещеево озеро» в Переславском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

Мероприятие посвящено 795-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В нем примут участие более 200 человек: представители Ассоциации юристов России, молодежных православных общественных организаций, общественных молодежных палат, исторических клубов. Все они разместятся в организованном палаточном лагере.

В программе форума запланированы экскурсии, военно-исторические реконструкции, лекции, семинары, мастер-классы и встречи с известными государственными и общественными деятелями, представителями Московской Патриархии, ведущими учеными и творцами. Также будет организована дискуссионная образовательная площадка «Проектируем будущее», направленная на профессиональную ориентацию молодежи в сфере юриспруденции.

Кульминацией программы станет фестиваль русской культуры и искусства «Александрова Гора», который пройдет 15−16 июля при поддержке Министерства культуры РФ.

Предполагается, что в дальнейшем форум «Александрова гора» станет ежегодным и будет посвящен подготовке к празднованию в 2021 году 800-летия святого благоверного князя Александра Невского.