Грозный, 5 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Чечне расследуют уголовное дело о халатности врачей. Подозреваемыми по делу проходят врачи родильного отделения центральной районной больницы. Как сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе прокуратуры региона, из-за ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей серьезные травмы получил новорожденный.

HolgersFotografie Рука новорожденного малыша

Происшествие произошло в апреле 2016 года. Как установлено во время прокурорской проверки, несмотря на слишком крупный размер плода, врачи не предприняли необходимых в таких случаях мер. В результате новорожденный получил телесные повреждения в виде травматического поражения центральной нервной системы, кефалогематомы головы, частичной атрофии зрительных нервов.

С момента рождения ребенок находится в отделении реанимации республиканской детской клинической больницы города Грозного. Однако, несмотря на это, после проведения предварительного расследования было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это незаконное решение было отменено по требованию прокурора республики. Уголовное дело возбуждено, а сам ход расследования руководитель надзорного ведомства взял под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Чечне было возбуждено уголовное дело в отношении врачей по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Врачи «скорой помощи» приехав на вызов к девочке, на которую во время игры упал шкаф, диагностировали сотрясение мозга, сделали несколько уколов и оставили ребенка дома. Состояние четырехлетней девочки ухудшилось на следующий день. Родители повезли ее в детскую клиническую больницу города Грозного, врачи которой поставили диагноз «травма головного мозга и перелом затылочной кости». Однако спасти девочку уже не удалось.