Чебоксары, 5 июля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Энергопоставщики в Чувашии озабочены долгами потребителей, инициируя рейды по отключению абонентов и составляя рейтинги должников. В июле АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК, входит в ДЗО АО «ЭСК РусГидро») опубликовала рейтинг должников среди предприятий ЖКХ республики, сообщив о том, что долги достигли порядка 585 млн рублей. Вместе с тем, в 2015 году ЧЭСК вынуждена была оплатить 220 млн рублей недоимок по налогам (с учётом штрафов и пени) по уголовному делу бывшего руководителя предприятия Михаила Ширунова. При этом компания не торопится возмещать указанную сумму с экс-директора. И планирует ли вообще — не известно, пресс-служба временно недоступна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Линии электропередач

По данным компании, на 1 июня 2016 года задолженность предприятий и организаций Чувашии, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составила 584,62 млн рублей. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В другом релизе сообщается, что общая задолженность предприятий и организаций перед ЧЭСК на 1 апреля 2016 года составляла около 2,072 млрд рублей, что выше аналогичного прошлогоднего периода в 1,65 раза (1,25 млрд рублей).

Ранее компания попала в новостные ленты в связи с уголовными делами в отношении бывшего руководителя ЧЭСК Михаила Ширунова, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, дело было возбуждено УФСБ по Чувашии. Общий ущерб следствие оценило в 14,3 млн рублей. В ходе следствия бывший гендиректор признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях и возместил ущерб в полном объёме.

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Ещё одно уголовное дело в отношении Михаила Ширунова — об уклонении от уплаты налогов с организации — было прекращено в прошлом году. По данным СУ СКР по Чувашии, бывший гендиректор ЧЭСК при пособничестве двух злоумышленников уклонился от уплаты налогов с возглавляемого предприятия на сумму свыше 169,5 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

«Они реализовали преступную схему по занижению доходов энергосбытовой компании с целью получения необоснованной налоговой выгоды с использованием двух «фирм-однодневок», с которыми экс-руководитель ЧЭСК в августе 2010 и июле 2011 годов заключил договоры о направлении всей прибыли (экономического эффекта) от реализации электроэнергии на счета контрагентов. Таким образом, была занижена налогооблагаемая база, и прибыль была перечислена на счета «фирм-однодневок», а оттуда — в третьи организации, подконтрольные сообщникам экс-руководителя энергосбытовой компании», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального управления СКР Олег Дмитриев. По его словам, впоследствии денежные средства были распределены между злоумышленниками.

И если в рамках уголовного дела о мошенничестве Михаил Ширунов заплатил более 14 млн рублей ущерба, то 220 млн рублей от налоговых преступлений бывшего генерального директора возместило ЧЭСК.

В ходе следствия ЧЭСК погасила всю образовавшуюся недоимку по налогам (169,5 млн рублей), а также все штрафы и пени, коих набежало на 50 млн рублей, — общая сумма составила свыше 220 млн рублей. После этого подозреваемые обратились к следователю с заявлениями о прекращении в отношении них уголовного дела в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе. Их заявления были удовлетворены. «Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию», — пояснили тогда в следственном управлении региона.

Следует ли ждать нового расследования или 220 млн рублей станут «внутренним делом» монополиста, покажет время. По сведениям, гражданский иск по данному факту не подан. Зато в отношении должников за потреблённую энергию компания в первом квартале 2016 года подала 1539 исковых заявлений на сумму более 315 млн рублей, из них 241 иск — к юрлицам на 309 млн рублей и 1298 исков — к физическим лицам на 6,14 млн рублей.

ЧЭСК является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашии, обеспечивает электроэнергией всю республику — около 11,6 тыс. юридических лиц и 314 тыс. бытовых абонентов. По данным УФАС Чувашии за 2015 год, на рынке электрической энергии в географических границах республики присутствует единоличное доминирование «Чувашской энергосбытовой компании» при купле-продажи электрической энергии.