Москва, 5 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Правительство РФ ещё не приняло решения относительно возобновления поставок турецких овощей в Россию. Об этом 5 июля в ходе осмотра тепличного комплекса сельхозпредприятия «Матвеевское» в Подмосковье, где выращивают огурцы и помидоры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

lbokel Огурцы

«Решений никаких не приняли, будем обсуждать с турецкими партнерами, чего и как, но это не значит, что мы немедленно побежали и все открыли. Решение принято только одно — в отношении туристических маршрутов», — сказал Медведев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Также глава государства снял ограничения на туристические полёты в Турцию.