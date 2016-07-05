Москва, 5 июля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. На допрос в ФСБ вызван главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский, сообщил в своем Twitter главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание ФСБ

Он уточнил, что сотрудники ФСБ изъяли с серверов переписку редакции сайта с Андреем Пионтковским, который ранее публиковался на интернет-портале.

Радиостанция работает в обычном режиме. По мнению сотрудников, выемка переписки связана с уголовным делом по факту публикации статьи Пионтковского «Бомба, которая взорвалась», возбужденного в 2016 году, пишет газета «Ведомости».

Текст статьи попросила проверить председатель думского комитета по безопасности Ирина Яровая и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Позже Генпрокуратура нашла в статье признаки экстремизма. Материалы были направлены в ФСБ.