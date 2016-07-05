Ярославль, 5 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославле решили одновременно отметить Всемирный день поцелуя, ночь на Ивана Купала, и День святых Петра и Февронии Муромских. Старт праздничным мероприятиям будет дан 6 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

памятник Петру и Февронии в Ярославле

В этот день в рамках празднования Дня семьи, любви и верности Областной союз женщин, Совет меценатов Ярославии и Российское движение школьников проведут ежегодный фестиваль «Дни лета и любви». Фестиваль начнется в 18.00 с Парада цветов под звуки музыки от памятника Н.А. Некрасову по Волжской набережной до резиденции Главной масленицы страны. В фестивале примут участие семейные пары, влюбленные, родители и дети, а также гости города.

Продолжение фестиваля, посвященного православному празднику, развернется на площадке, связанной с языческим символом — у резиденции Главной Масленицы страны. Здесь пройдет интерактивная развлекательная программа для детей, мастер-классы, розыгрыш главного букета лета, программа для семейных пар «Семья, любовь и верность». При этом, отмечают в мэрии, ярославцы начнут праздновать Всемирный день поцелуя, ночь на Ивана Купала и Иванов день.

«День Петра и Февронии у нас не ассоциируется ни с Иваном Купалой, ни с Днем поцелуев. Но церковь спокойно относится к таким фестивалям, так как каждое явление здесь преломляется в своей ипостасти. Это как Венецианский карнавал, приуроченный к началу Великого поста или наша Масленица.

В Ярославской епархии в этот день день запланированы свои мероприятия. В 14.00 состоится молебен у памятника святым Петру и Февронии, в 14.00 в мэрии пройдет награждение семейных пар, проживших в браке более 25 лет, в котором епархия тоже принимает участие», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.