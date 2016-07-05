Рязань, 5 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. ООО РИКБ «Ринвестбанк» принял решение подать в Арбитражный суд Рязанской области иск о несостоятельности (банкротстве), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе банка. Такое решение было принято участниками банка на внеочередном собрании 4 июля.

pixabay.com Банкротство

Кроме того, организация намерена подать в Банк России ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

О причинах такого решения не сообщается. В пресс-службе только уточняют, что банк является участником обязательного страхования вкладов физических лиц. Поэтому все вклады застрахованы. В случае наступления страхового случая, граждане могут получить возмещение по вкладам.