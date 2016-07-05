Москва, 5 июля, 2016, 14:59 — ИА Регнум. К 2020 году производство зерна в России намечено увеличить до 120 миллионов тонн, что потребует расширения посевных площадей на 4,1 миллиона гектаров, в 2015 году — 44,4 миллиона гектаров. Об этом сегодня, 5 июля, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на первом заседании правительственной комиссии по вопросам АПК, сообщается на сайте правительства РФ.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

«Для достижения сбора 120 миллионов тонн зерна в год потребуется увеличение внесения минеральных удобрений на 1 миллион тонн действующего вещества (д.в.), в 2015 году объем составил 2,5 миллиона тонн д.в., а также доведения объемов приобретения сельскохозяйственной техники до 30 тысяч единиц к 2020 году, в 2015 году — 16,7 тысячи единиц», — пояснил глава Минсельхоза.

По его словам, развитие производства зерновых и зернобобовых культур и наращивание экспортного зернового потенциала является одной из приоритетных задач, стоящей перед агропромышленным комплексом России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года постановлением правительства РФ была образована Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий и утверждено положение о ней. Её возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Одновременно подписанным постановлением была упразднена комиссия правительства по вопросам агропромышленного комплекса.

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