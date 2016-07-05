Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Автоконцерн Hyundai раскрыл информацию о комплектациях кроссовера Creta, производство которого налажено на мощностях петербургского завода компании, сообщает «Колёса.Ру».

hyundai-al.ru Hyundai Creta

Hyundai Creta на авторынке России будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями. Один объёмом 1.6 литра и мощностью 123 л.с., а другой двухлитровый, мощностью 149.6 л.с. Второй мотор комплектуется только шестискоростной автоматической КПП, для первого в базовой комплектации будет предусмотрена шестискоростная механическая коробка передач.

Новая модель Hyundai будет доступна в комплектациях Start, Active и Comfort.

В стандартное оснащение Start войдут 16-дюймовые колесные диски, полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъёмами USB, AUX и интерфейсом Bluetooth, передние подушки безопасности для водителя и пассажира, тормоза с системой распределения усилий, система помощи при старте в гору и спуска с горы, ЭРА-ГЛОНАСС; регулировка руля и передних сидений по высоте, электростеклоподъёмники всех дверей, многофункциональное рулевое колесо и тканевая обшивка сидений.

В версии Creta Active к вышеперечисленному добавятся кондиционер, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, крючки для крепления груза и полка в багажнике, а также зеркала, окрашенные в цвет кузова. Дополнительно может быть предоставлен подогрев рулевого колеса и задних сидений.

Самой дорогой версией будет Comfort с климат-контролем, боковыми подушками и шторками безопасности, регулировкой вылета и электроусилителем рулевого колеса, задними датчиками парковки, металлизированными внутренними дверными ручками и легкосплавными 16-дюймовыми колёсными дисками.

Эту версию можно будет дооснастить кожаной отделкой рулевого колеса, панелью приборов Supervision, мультимедиа системой с 5-дюймовым сенсорным экраном, камерой заднего вида, подогревом руля, заднего дивана, лобового стекла и форсунок.

Серийное производство кроссовера Hyundai Creta планируют начать в августе, тогда же начнутся продажи новинки. Цены на свою новинку компания продолжает держать в секрете.