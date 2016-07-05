Минск, 5 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Новые современные вертолёты Ми-8МТВ вскоре поступят в Вооружённые силы Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В Беларуси уделяется значительное внимание техническому переоснащению силовых ведомств. Совсем скоро в дополнение к новым самолётам Як-130 в Вооружённые силы поступят новые современные вертолёты Ми-8МТВ», — приводит слова Лукашенко госинформагентство БелТА.

О том, что Минобороны Белоруссии получит новейшие военно-транспортные вертолёты Ми-8МТВ-5, в середине июня сообщал директор холдинга «Вертолёты России» Александр Михеев. По его словам, всего в постсоветскую республику в 2016—2017 годах будет поставлено 12 таких машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года Александр Лукашенко, посещая ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах, поставил задачу наладить в Белоруссии производство самолётов и вертолётов.

Заниматься только модернизацией и ремонтом существующей техники бесперспективно — необходимо делать шаг вперёд и самостоятельно осваивать выпуск новой, востребованной на рынках продукции, заявил глава постсоветской республики, отметив, что помочь в этом может украинская компания «Мотор Сич», которой принадлежит пакет акций Оршанского авиаремонтного завода.

«Что такое произвести сегодня в Орше вертолёт? Не проблема, если там будет «Мотор Сич» с двигателем. Двигатель есть, ещё купить пару-тройку сложных приборов, которые, может быть, и не надо у нас производить. А всё остальное — бери и клепай, делай корпус», — сказал Лукашенко.