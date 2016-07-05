Курган, 5 июля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Сити-менеджер столицы Зауралья Александр Поршань покидает свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Кургана.

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Сегодня, 5 июля, он заявил об этом на совещании со своими заместителями, отметив, что уходит в отставку по собственному желанию. При этом он назвал свой шаг нелёгким, обдуманным и взвешенным.

В соответствии с уставом города Кургана, по предложению главы города Курганская городская дума на внеочередном заседании назначит лицо, временно исполняющее полномочия руководителя администрации до вступления в должность вновь назначенного сити-менеджера.

Поршань заявил Ura.ru, что трудится на своем посту последнюю неделю, так как «нет смысла затягивать с процедурой увольнения, это станет потерей времени, поскольку город необходимо готовить к зиме».

Также он выразил надежду, что временно исполняющим обязанности сити-менеджера назначат Игоря Зворыгина, отвечающего за городские финансы.

Александр Поршань руководил администрацией Кургана почти два года, с октября 2014-го. Депутаты гордумы в мае 2016 года высказали недовольство итогами его работы в 2015 году, в частности из-за банкротства муниципального троллейбусного предприятия и ненадежных подрядчиков, работающих на благоустройстве города. Ранее Александр Поршань сменил на посту Александра Якушева, который досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом городской думы шестого созыва.

Александр Васильевич Поршань родился 16 августа 1959 года в селе Варшавка Карталинского района Челябинской области. С 1974 года по 1976 год учился в ГПТУ в городе Челябинске, затем два года служил в рядах Вооруженных сил. С 1979 года по 1980 год работал на Челябинском заводе «Строммашина». С 1981 года — на предприятии ЗАО «Курганстальмост». С 2000 года работал в должности заместителя генерального директора по общим вопросам. Женат, двое взрослых детей.

Отметим, что глава города Кургана Сергей Руденко на данный момент находится в отпуске.