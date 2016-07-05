Душанбе, 5 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Обеспечить соблюдение норм шариата при раздаче милостыни в честь окончания священного для мусульман месяца Рамазан поручил ответственным ведомствам президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Накануне он подписал соответствующее распоряжение. Как сообщает Avesta. tj, глава государства провел рабочее совещание, на котором выступил за соблюдение традиций и напомнил, что милостыню разговения необходимо отдавать инвалидам, сиротам, немощным и нуждающимся, а не состоятельным людям и религиозным деятелям.

president.tj Телевизионное послание Эмомали Рахмона по случаю праздника Рамазан

Разъяснить населению суть милостыни разговения президент поручил Комитету по делам религии, упорядочению национальных торжеств, традиций и обрядов при правительстве Таджикистана совместно с Советом улемов Исламского центра Таджикистана, Центром исламоведения при президенте Республики Таджикистан, Комитетом по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан и другими средствами массовой информации.

Напомним, ранее дочь таджикского лидера Озода Рахмон, возглавляющая исполнительный аппарат президента, обязала всех глав городов, районов и областей, имам-хатибов мечетей и бизнес-сообщество Таджикистана выплатить садака фитр (ежегодное воздаяние. — прим. ИА REGNUM ) малоимущим, сиротам и нуждающимся престарелым гражданам в честь окончания месяца Рамазан.

Согласно традициям, в день окончания священного месяца Рамазан состоятельные люди раздают милостыню сиротам, малоимущим и нуждающимся. Отметим, что по решению Совета улемов страны, праздник окончания месяца Рамазан в Таджикистане в 2016 году наступает 6 июля, этот день в стране объявлен выходным. Однако, согласно обычаям, раздавать подаяния можно в любой день священного месяца, не дожидаясь его последнего дня.

Сумма садака фитр в Таджикистане в этом году определена в размере 5 сомони — 40,5 российских рублей.