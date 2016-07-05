Тбилиси, 5 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент Георгий Маргвелашвили возглавит делегацию Грузии, которая в ближайшие дни отправится в Варшаву на саммит НАТО. Об этом заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По ее словам, на саммите НАТО Грузия ожидает начала нового этапа сближения с альянсом. «Мы ожидаем, что после этого саммита сотрудничество с Североатлантическим альянсом станет еще глубже, у Грузии будет больше практических рычагов для расправы с внешними угрозами, и альянс вновь подтвердит поддержку территориальной целостности Грузии и ее евроатлантических устремлений», — передала слова президента Эка Мишвеладзе.

По ее словам, на Варшавском саммите вместе с другими вопросами будет обсуждаться и усиление безопасности в Черноморском регионе.