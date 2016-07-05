Тбилиси, 5 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Каждого саммита НАТО, начиная с Бухарестского саммита 2008 года, в Грузии ожидают с замиранием сердца, пишет грузинский военно-аналитический журнал «Арсенали» в статье под названием «В Варшаве НАТО будет думать о собственном усилении. Грузии МАР на Варшавском саммите альянса не дадут, но предложат еще более тесное сотрудничество».

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По мнению автора, НАТО в Варшаве будет не до Грузии, так как у самого альянса накопились серьезные проблемы, в том числе недостаток финансов. По его же информации, страны альянса в последние годы значительно сократили военный бюджет, что отрицательно сказалось на боеготовности их армий. Россия же увеличивала расходы на оборону и повышение боевых возможностей своих подразделений, особенно тех, которые размещены в граничащих со странами НАТО округах и на Черноморском побережье. Исходя из этой ситуации, автор предполагает, что странам альянса придется искать дополнительные финансы для усиления боевой готовности своих подразделений и размещения их у границ с Россией.

По оценке автора статьи, итоги референдума в Великобритании, где победили сторонники выхода страны из ЕС, стали еще одним тяжелым ударом не только для самого Евросоюза, но и для НАТО и для европейского единства в целом.

На этом фоне Грузии придется принять очередные обещания альянса о том, что когда-то страна обязательно вступит в НАТО.