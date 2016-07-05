Майкоп, 5 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В столице Адыгеи — городе Майкопе — планируется открыть региональное отделение Изборского клуба. Оно станет 25-м по счету и объединит представителей трех регионов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Инициативную группу возглавил председатель совета «Старейшины Адыги» Аскарбий Аджигириев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 5 июля, этот вопрос стал темой обсуждения на встрече главы Адыгеи Аслана Тхакушинова с известными учеными, писателями, политиками и общественными деятелями — членами Изборского клуба, которая состоялась в Доме правительства Адыгеи.

adygheya.ru Встреча главы Адыгеи с членами Изборского клуба

Лидеры Изборского клуба считают, что Адыгея может стать центром народной дипломатии. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с органами власти и перспективы деятельности членов регионального отделения клуба.

«Мы стремимся к тому, чтобы местная интеллигенция не чувствовала себя отделённой, а встраивалась в общероссийский процесс. Надеемся, что члены нового отделения займутся вопросами Кавказской цивилизации, которая имеет великолепные традиции. Нужно объяснять и говорить об уникальности и самобытности каждого народа, в частности жителей Кавказа», — сказал председатель клуба, писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

Аслан Тхакушинов поддержал позитивные идеи изборцев и инициативу открытия в республике регионального отделения Изборского клуба.

«Сегодня Изборский клуб — не только консультационная платформа, но и информационный центр с большим потенциалом в части разработки важнейших актуальных инициатив и проектов», — отметил Аслан Тхакушинов.

Глава Адыгеи также считает, что залогом успешной деятельности изборцев является активное привлечение самых широких кругов граждан к обсуждению насущных социально значимых вопросов. Важным аспектом является и учёт специфики регионов, особенностей менталитета, истории народов России.

Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года в городе Изборске Псковской области. Инициаторами создания клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. Одной из главных задач Изборского клуба является создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на формирование обновленной патриотически ориентированной государственной политики во всех сферах национальной жизни.