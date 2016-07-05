Москва, 5 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон № 354-ФЗ. Будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым земли сельскохозяйственного назначения будут изыматься у собственника в случае их нецелевого использования, истощения или загрязнения.

rafabordes Подписание документов

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, по истечении трех лет участок земли может быть изъят у собственника, если его действия приводят к снижению плодородия земель или причиняют вред окружающей среде.

После изъятия участок будет продан с публичных торгов. Также понятие «ненадлежащее использование земель» заменяется на «нецелевое использование земель».

Ранее законопроект, инициированный депутатами фракции «Единая Россия» во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым, а также членом Совета Федерации Геннадием Горбуновым, приняла Госдума РФ.

Предлагаемые законопроектом решения будут способствовать увеличению площади используемых для осуществления сельхозпроизводства земель, считают авторы законопроекта. Сейчас, по данным Минсельхоза, около 14,5% сельхозземель не используется по целевому назначению.