Моршанск, Тамбовская область, 5 июля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Тамбове по подозрению в мошенничество в особо крупном размере задержан первый заместитель главы администрации Моршанска Андрей Храмов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, в отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решением суда он помещен под арест.

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«Чиновник подозревается в ранее совершенных мошеннических действиях, не связанных с его должностным положением и профессиональной деятельностью в администрации г. Моршанска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передает «Интерфакс», дело связано с мошенничеством при продаже недвижимости. По версии УФСБ России по Тамбовской области, чиновник в 2008 и в 2009 годах незаконно продал торговую недвижимость, которая принадлежала местной жительнице. Он использовал поддельную нотариальную доверенность.

«Пресс-служба уточняет, что эти торговые помещения были переданы О. Барову, который на днях был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным при получении 5 млн евро», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля моршанский политсовет партии «Единая Россия» приостановил членство чиновника. Такое же решение было принято и в отношении депутата Олега Барова, задержанного в Москве. Руководитель фракции «Единой России» в горсовете Моршанска Олег Баров подозревается в попытке совершения аферы на 5 млн евро. По версии следствия, он хотел получить эти деньги от руководителей ОАО «Моршанская табачная фабрика» за снижение суммы налоговых претензий со стороны управления ФНС.