Москва, 5 июля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Определен список экспертов от Российского технического комитета 465 «Строительство», которые войдут в директорию ISO по строительству. Это позволит России возобновить свое деятельное участие в разработке международных стандартов в данной сфере. Об этом сегодня, 5 июля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, сообщили в Минстрое.

jarmoluk Строитель

«Необходимо перезапустить работу российской стороны в международной организации ISO в области строительства. Россия, хотя всегда являлась полноправным членам ISO, с 2000 года не принимала участие в экспертизе международных стандартов в строительстве. Что не позволяло отстаивать интересы нашей страны на данном уровне в сфере строительства, — отметил Мень.

По его словам, «ISO оказывает огромное влияние на разработку европейской нормативной базы стандартов. Нам необходимо занять равноправное положение с другими странами в выработке этих документов. Это позволит гармонизировать наши и международные нормативно-технические документы».

Отметим, стандарты ISO разрабатываются группой экспертов со всего мира. Эти эксперты обсуждают все аспекты разрабатываемого стандарта и принимают его на основе консенсуса. Эксперты, вошедшие в российский список, будут получать полную информацию о работе закрепленного каждым специалистом одного из 15 подкомитетов ISO по строительству.