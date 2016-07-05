Москва, 5 июля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал поправки, уточняющие нормы законодательства об изъятии земель сельскохозяйственного назначения в случае их нецелевого использования, истощения или загрязнения. Согласно документу, в случае нецелевого использования земли участок через три года может быть выставлен на торги

Константин Сомов. Пашня. 1900

Также в документе заменена формулировка «ненадлежащее использование земель» на «нецелевое использование земель» и вновь уточняется, что действие закона об обороте сельхозземель не распространяется на относящиеся к таким землям садовые, огородные, дачные земельные участки, такие участки для ЛПХ и гаражного строительства, а также участки, где есть объекты недвижимости (эти отношения продолжит регулировать Земельный кодекс).

Кроме того, документом уточняется, что материалы об использовании или неиспользовании земли сельхозназначения должны быть отправлены в органы исполнительной власти Россельхознадзором. Власти в течение двух месяцев после получения материалов должны обратиться в суд с требованием изъять участок и продать его с публичных торгов. Рыночная или кадастровая стоимость будет определяться судом.

В профильном думском комитете заявляют, что реализация закона об изъятии неиспользуемых сельхозземель позволит значительно увеличить возможности обеспечения населения продовольствием, а также ввести в оборот миллионы гектаров."Мы ожидаем, что возможности по обеспечению населения продовольствием и по экспорту сельхозпродукции у нас значительно возрастут. Ведь по различным оценкам под действие принятого закона попадает порядка 16 млн гектаров земель и, как правило, это земли плодородные, которые смогут принести огромную пользу экономике России», — сказал во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин («Единая Россия») в связи с подписанием президентом РФ этого закона.

Депутат особо подчеркнул важность данного документа для развития крестьянско-фермерских хозяйств в окрестностях больших городов. «Дело в том, что в относительной близости от крупных городов сельхозземли, которые исторически, прежде всего, были источником обеспечения городского населения продовольствием, в 90-е годы через покупку паев были в основном скуплены по очень дешевым ценам различными инвестиционными компаниями», — цитирует Айрата Хайруллина пресс-служба «Единой России». В настоящее время это, в основном, неугодья, и закон об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения как раз и принят для того, чтобы эти, выведенные из сельхозоборота земли, были вновь введены в оборот, отметил представитель профильного комитета. По оценке парламентария, очень многие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства будут иметь возможность получить их для ведения сельскохозяйственного производства. «Наша задача — не отнять землю. Задача в том, чтобы вернуть ее в сельскохозяйственный оборот, принудить собственника не сидеть, как собака на сене, на этой земле, а так или иначе заниматься сельхозпроизводством», — подчеркнул депутат.