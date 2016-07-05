Сыктывкар, 5 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Соответствующее соглашение о взаимодействии в целях развития экологического туризма подписано между правительством Республики Коми и Печоро-Илычским государственным природным биосферным заповедником. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Asankheia Столбы Маньпупунёр

«Печоро-Илычский заповедник, несмотря на то, что является федеральным объектом, расположен на территории республики. Именно поэтому, подписывая Соглашение, мы объединяем усилия по решению проблем, связанных с развитием экологического туризма, которых немало. Это и несанкционированные посещения территории заповедника со стороны Свердловской области, и недостаточное обустройство пеших маршрутов, мест стоянок туристов, и незначительное количество стендов и указателей на территории заповедника. Туристы из Республики Коми и России должны иметь возможность посетить заповедник вместе со знаменитыми столбами выветривания на плато Маньпупунёр, но нужно сделать всё возможное для сохранения уникальной природы этой заповедной территории», — отметила первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова.

Соглашение между правительством Республики Коми и Печоро-Илычским государственным природным заповедником подписано сроком на 3 три года. Уполномоченным органом за реализацию Соглашения назначено Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Согласно плану мероприятий по реализации соглашения на период 2016—2018 годов на территории Печоро-Илычского заповедника планируется: установить 4 горных модуля для организации стационарного горного лагеря и предоставления комфортных услуг пребывания, благоустроить 2 экологических маршрута, организовать волонтерскую помощь по обустройству и содержанию экологических маршрутов, создать Визит-центр на базе Лосефермы при заповеднике, разработать межрегиональный турмаршрут по территории Республики Коми и Пермского края, обеспечить организацию вертолётных посещений заповедника.

Напомним, на территории Печоро-Илычского заповедника расположен один из наиболее известных объектов туристского показа в республике — столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Результаты экологического мониторинга в 2016 году показали, что пешие тропы к плато Маньпупунёр находятся в ненадлежащем состоянии.

Альтернативой пешим маршрутам и одновременно наиболее безопасным методом посещения плато Маньпупунёр становятся вертолетные туры. В 2016 году рядом с плато Маньпупунёр установлена вертолетная площадка. На текущий год запланировано 15 вертолетных посещений плато Маньпупунёр и 14 пеших посещений. Вертолетные туры реализуют два туроператора — ООО «ВэртасТур» (Сыктывкар) и ООО «Северный Урал» (Пермь).

На данный момент на территории заповедника ведется работа по отсыпке пеших троп от вертолетной площадки до плато Маньпупунёр, что позволит минимизировать ущерб, наносимый посетителями природному комплексу плато. По информации дирекции заповедника, после отсыпки тропы, количество вертолетных туров и количество посетителей плато может возрасти.

На территории центральной усадьбы заповедника в п. Якша в настоящее время идут работы по завершению строительства гостевого дома на 20 человек, что позволит также увеличить количество посетителей лосефермы, Музея природы и заповедника в целом.

По информации заповедника, одной из главных проблем является отсутствие хорошей автомобильной дороги до п. Якша. Строительство дороги значительно бы увеличило возможности населения по посещению уникального природного комплекса, которым является заповедник.