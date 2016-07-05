Москва, 5 июля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сотрудница УВД на Московском метрополитене, разместившая в интернете видеозапись со своим эротическим танцем, уволена со службы, сообщает 5 июля пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США Танец

Решение об увольнении инспектора службы 2-го отдела УВД на Московском метрополитене принято 2 июля по итогам служебной проверки. Данная сотрудница неоднократно нарушала служебную дисциплину, говорится в сообщении. В отношении ее руководства служебная проверка продолжается.

Напомним, 20 июня 2016 года на YouTubе появился ролик, героиня которого, 26-летняя сотрудница МВД Кристина Негодина, исполняла эротический танец. Таким образом девушка якобы призывала всех сотрудников полиции вступать в профсоюз и выражала протест против так называемой «палочной системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил, что Негодина не состоит в организации. Также он посоветовал руководителям девушки направить ее к психологу и проверить на употребление наркотиков.