Москва, 5 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Российские разработчики из компании «Титан — информационный сервис» (резидент «Сколково») представили программу — конкурента голосовому помощнику Siri, сообщают «Вести».

macdigger.ru Сколково

Продукт, получивший название SVA (Speereo Voice Assistant), занял первое место на международном конкурсе по прохождению теста Тьюринга: почти в 30% разговоров программа смогла выдать себя за человека.

Уточняется, что SVA предназначена для системы автоматизированного проектирования — она позволит повысить производительность труда инженеров на 10−15%. Программа разработана для устройств на платформе iOS.

Основным преимуществам SVA стала возможность программы работать в режиме офлайн, без подключения к интернету.

По словам руководителя робототехнического центра в ИТ-кластере фонда «Сколково» Альберта Ефимова, SVA решает проблему недостаточного развития взаимодействия компьютера с человеком комбинированием традиционных способов взаимодействия с возможностью отдать машине голосовую команду.