Анкара, 5 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» оштрафовал своего голландского полузащитника Уэсли Снейдера на €2,1 млн за семь жёлтых карточек, полученных игроком в прошлом сезоне, сообщает De Telegraaf.

Steindy Штраф

Уэсли Снейдер в январе 2013 года на 3,5 года заключил контракт с «Галатасараем». Его трансфер обошёлся турецкому клубу в €7,5 млн, а зарплата футболиста составляет около €5,5 млн в год. По мнению руководства «Галатасарая», такое поведение футболиста на поле портит репутацию клуба.

По словам агента Снейдера Гвидо Альберса, таким способом «Галатасарай» пытается вынудить Снейдера расторгнуть контракт. В настоящее время его адвокат работает с Футбольной федерацией Турции и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов с целью аннулировать это наказание и урегулировать общую ситуацию.

Сам спортсмен на данный момент воздерживается от комментариев.

Стоит напомнить, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте 2016 года из-за нарушения правил финансового fair play (FFP) на год отстранил турецкий клуб от участия в еврокубках.