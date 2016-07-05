Варшава, 5 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Поляки клянут свои власти за отмену льготного приграничного передвижения, благодаря которому люди имели «какую-никакую возможность содержать свою семью». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 5 июля, руководитель польского содружества «Курск» Ежи Тыц, восстанавливающий памятники советским воинам в Польше.

Группа «Дороги памяти» / Facebook.com. Глава польского содружества «Курск» Ежи Тыц

«Так сложилось, что я возвращался в Польшу из Калининграда в субботу 2 июля, когда уже было известно о решении польских властей, — сообщил Тыц. — Я простоял на границе в Гжехотках 14 (четырнадцать) часов! И всё это время слышал, как поляки клянут польские власти за то, что происходит».

По словам польского волонтёра, «с самого начала я не понял смысл этого действия (отмены МПП)».

«Понимаю, что в связи с саммитом НАТО польские власти взяли на себя полную ответственность за обеспечение безопасности всего мероприятия. Однако не могу взять в толк, каким образом россияне, пользующиеся малым приграничным движением, могут представлять какую-либо угрозу для саммита НАТО. Тем более не могу понять, какую угрозу несут люди, едущие за колбасой и другими продуктами питания, Всемирным дням молодежи?» — задается вопросом Ежи Тыц.

«Меня больше всего пугает то, что польское правительство, известное своим пренебрежением к выполнению польско-российских соглашений, может и в этот раз не сдержать слово и не вернуть через месяц малое приграничное движение», — продолжил собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, «люди, ответственные за принятие решений по этому вопросу в польском правительстве, зарабатывают огромные деньги и им плевать на судьбу поляков и русских, имеющих, благодаря этому движению, какую-никакую возможность содержать свою семью».

ИА REGNUM уточняет, что вчера, 4 июля, МИД России ввёл зеркальные меры в отношении польских граждан, намеревающихся посетить Калининградскую область. Запрет будет действовать до восстановления Варшавой прежнего порядка передвижения в соответствии с упомянутым соглашением, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.