Москва, 5 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Очень часто в составе продуктов питания встречаются крахмалы промышленного происхождения, реже — масла с участием ГМО-компонентов. Все это способно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Последствия приема продуктов ГМО человеком мало изучены. В России нет исторической базы наблюдений, четких лабораторных выводов и анализов. Зато есть ясно видимая финансовая составляющая, которая позволяет производителю заметно экономить на издержках при производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

publicdomainpictures.net Яблоки

«Импортеры ГМО должны будут теперь проходить ряд регистрационных процедур, но, вполне возможно, в ближайшем будущем власти запретят и импорт компонентов подобного происхождения. Интересно, как будут обстоять дела с ввозом в РФ готовых продуктов с компонентом ГМО. Ведь еще в 90-х годах при выращивании бананов применялось дублирование ряда хромосом для увеличения урожайности, устойчивости к насекомым и повышению срока хранения. Все бананы в России, логично, импортные. Сам по себе список продуктов, представленных на российских прилавках с применением ГМО, очень широкий — от кофе до шоколада и майонеза», —. пояснила Бодрова.

Ранее в России было разрешено к использованию 14 видов трансгенных компонентов. Среди них сорта кукурузы, картофеля, свеклы и риса. Кроме того, в 2014 году отечественные власти разрешили сеять генно-модифицированную сою, а ведь о ней, кстати, сейчас никто не упоминает. Около 5−10% всей кукурузы и сои, растущей на российских территориях — продукт генной инженерии. В ряде российских регионов прежде была запрещена продажа продуктов, предназначенных для детского питания, с применением ГМО. Предыдущая российская практика предполагала, что производитель может наносить на продукт маркировку «Без ГМО» при содержании генных компонентов менее 0,9%. Однако и такой показатель впоследствии может отразиться на здоровье потребителя в виде аллергенах реакций, мутаций различного рода и иммунитета к антибиотикам», — отметила эксперт.

«Запрет российских властей на ГМО-компоненты призван стоять на страже здоровья населения. Но штрафы, предусмотренные для производителей, смотрятся смешными. Что такое 500 тыс. рублей штрафа для компании с миллиардным оборотом? Санкции должны быть строже, и тогда производитель начнет искать замену искусственным компонентам, подчеркнула Бодрова. — Правда, это в итоге отразится на стоимости продукта».

«Сегодня Россия занимает твердое уверенное первое место в мире по запасам плодородных земель. Более 15% всех мировых черноземов находятся в России и чистые, здоровые почвы и культуры на них произрастающие уже станут явным конкурентным преимуществом страны на мировом сельскохозяйственном рынке. Сейчас в период антисанкций сельское хозяйство России демонстрирует ежегодный рост практически на уровне 4%. И это еще не предел», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который запрещает выращивание и разведение в России генно-инженерно-модифицированных растений и животных. Законом устанавливается штраф за использование ГМО с «нарушением разрешенного вида и условий использования» Для физических лиц установлен штраф в размере от 10 тыс. до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Читайте также: Путин подписал закон, окончательно запрещающий производство ГМО в России