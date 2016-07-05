Рига, 5 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В начале 2016 года место жительства в Латвии декларировали 2 144 763 человека, свидетельствует информация портала индикаторов регионального развития, сообщает LETA.

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Данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) на начало 2016 года показывают, что по сравнению с 2015 годом число латвийцев сократилось на 15 362 человека. Однако эти данные не совпадают с данными Центрального статистического управления (ЦСУ), согласно которым в начале 2016 года в Латвии проживало 1,969 млн человек. Это свидетельствует о том, что большая часть проживающих за рубежом латвийцев, скорее всего, по-прежнему декларирует свое место жительства в Латвии.

Как пояснил представитель Государственного агентства регионального развития Кристап Пределис, различие данных объясняется тем, что УДГМ учитывает только число декларировавших место жительства, а ЦСУ сравнивает эти данные с данными других учреждений — налоговой службы, Министерства образования и науки, Государственного агентства занятости, Национальной службы здравоохранения, после чего, на основе специального алгоритма высчитывается вероятное число жителей страны.

В соответствии с данными УДГМ, численность населения сократилась во всех городах республиканского значения, за исключением Риги. Больше всего уменьшилась численность населения в Даугавпилсе — на 1325 человек, в Резекне — на 670 человек и в Лиепае — на 643 человека. Только в 18 из 110 краев население выросло, и все эти края расположены в окрестностях Риги. Возможно, увеличение задекларировавших место жительства людей в Риге и окрестностях связано с тем, что с 1 января 2016 года Рижская дума приняла решение об изменении ставки налога на недвижимую собственность, в результате чего в домах, где нет задекларированных людей, налог будет рассчитываться по повышенной ставке — 1,5% от кадастровой стоимости здания. К остальному жилью будет применяться стандартная ставка в размере от 0,2% до 0,6%.

Таким образом, единственным регионом, где по сравнению с началом 2015 года население выросло, является Рижский — прирост составил 1509 жителей. В других регионах население уменьшилось: в Латгалии — на 6127 человек, в Курземе — на 3937 жителей, Видземе — на 3425, Земгале — на 3382 человека.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным ЦСУ, в январе 2016 года в Латвии официально проживали 1,969 млн человек. За год население сократилось на 0,86% или 17,1 тысяч человек. Это больше, чем годом ранее — за весь 2014 год население страны официально сократилось на 0,77%, что составляет 15,4 тысяч человек.

Также напомним, что согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.