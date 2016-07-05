Омск, 5 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В 12 учреждениях образования Омска приостановлена работа отдельных помещений. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

onf.ru/region/omskaya_obl Мониторинг состояния материально-технической базы детских садов Омска выявил множество нарушений

По данным ведомства, в суд обратились специалисты Роспотребнадзора, выявившие многочисленные нарушения санитарных норм. В настоящее время приостановлена деятельность 12 помещений: семь из них принадлежат детским садам, три — школам, два — университетам.

«Нарушения температурного режима, повреждения потолочных покрытий, протекание кровли и многое другое свидетельствовало о том, что условия для учебно-воспитательной деятельности в зданиях отсутствуют», — уточнили в областном УФССП.

После приостановления деятельности бюджетным организациям предоставляют от 30 до 90 суток для устранения обнаруженных недостатков. Однако в ведомстве отметили, что очередные проверки зачастую вновь выявляют нарушения: «Случаи, когда судебные приставы по несколько раз приостанавливают работу одного и того же помещения, далеко не редкость».

В школе №148 на улице Маргелова в городе Омске за последние полтора года в административном порядке приостанавливается деятельность уже в пятый раз. Бассейн, туалеты, душевые комнаты при спортивном зале нельзя эксплуатировать из-за протекающей крыши — кровля нуждается в ремонте. Судебные приставы приостанавливают деятельность данных помещений, не опечатывая их, поскольку необходим доступ для проведения ремонтных работ.

В учреждениях дошкольного образования прекращают работу целые группы. Сейчас на 90 суток приостановлена эксплуатация двух групп в детском саду №53. В детсаду №305 на аналогичный период запрещена деятельность пяти групп. На 80 дней полностью приостановлена деятельность детского сада №150.

В средней общеобразовательной школе №48 на улице Иванишко в очередной раз из-за протекания кровли закрыты три кабинета, рекреационная зона, туалеты, лестницы спуска, лаборантская, спортивный зал. Данные помещения запрещено использовать по назначению в течение 70 суток.

«За неисполнение требований судебного пристава и эксплуатацию зданий в период приостановления деятельности руководителям организаций-должников грозит наказание по статье 315 УК РФ. Нужно отметить, что должностные лица осознают свою ответственность и не используют помещения. Однако если смотреть на ситуацию в целом, то проблема зачастую так и остается нерешенной: необходимый ремонт помещений не производится. По словам должников, основная причина этого — недостаточное финансирование бюджетных учреждений», — прокомментировал судебный пристав межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам Виталий Гапченко.

Добавим, мониторинг состояния материально-технической базы детских садов города провели также активисты ОНФ. Итоги мониторинга были подведены в марте текущего года.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ, всего эксперты посетили 39 детских садов, находящихся на территории Омска. Общественники отметили, что большинство проверенных детских садов нуждается в капитальном ремонте.

«Несмотря на существующую региональную программу модернизации образовательных учреждений Омской области, ремонт в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке ведется только по предписанию надзорных органов, а в некоторых случаях приходится дожидаться решения суда, поэтому чаще всего ремонт в группах организуется силами родительских комитетов», — подытожили в ОНФ.