Киев, 5 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Верховной Рады большинством голосов одобрили арест представителя депутатской группы «Воля народа» Александра Онищенко. Арест поддержали 263 народных избранника, говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Бегство

По регламенту, депутаты голосовали отдельно за привлечение Онищенко к уголовной ответственности, задержание и арест. За привлечение к уголовной ответственности проголосовали 275 народных избранников, за задержание — 265.

В зале заседаний Онищенко не было, он заявил изданию «Страна.ua», что его «подставили и кинули», поэтому на Украину парламентарий не вернется. Онищенко — главный фигурант так называемого газового дела. По данным Генпрокуратуры Украины, депутат содействовал с 2013 по 2016 год ряду предприятий в продаже газа внутренней добычи по заниженной цене.

Ущерб от действий Онищенко оценивается 3 млрд гривен, всего по делу проходят 30 человек. Ранее в июне разрешение на рассмотрение представления Генпрокуратуры Украины в Раде дал комитет по вопросам регламента и организации работы.