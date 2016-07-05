Новосибирск, 5 июля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН провели доклинические исследования нового препарата против клещевого энцефалита «Энцемаб» из химерного антитела. В его основу легли моноклональные антитела, большая панель которых несколько десятилетий назад была получена в институте.

Юлия Позднякова Уникальный препарат от клещевого энцефалита разработали сибирские ученые

Исследования показали, что лекарство, созданное на основе гуманизированного антитела, действует в сотни раз эффективней, чем сыворотка иммуноглобулина человека. Кроме того, оно совершенно нетоксично и безопасно для пациентов, сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам заведующей лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктора биологических наук Нины Тикуновой, энцефалитом человек может заразиться от трёх разных видов клещей — не только таёжного, но и павловского и даже пастбищного. Для экстренной профилактики заболевания пострадавшему после укуса обычно в ближайшие два дня вводится сыворотка иммуноглобулина. Людей, которые уже заразились вирусом, можно этим средством лечить.

Но современный препарат делают из плазмы крови доноров, проживающих в очагах клещевого энцефалита, из-за чего пациент получает помимо нужных антител огромный спектр других, которые могут оказаться нежелательными. Для того чтобы сыворотка иммуноглобулина оказалась действенной, её приходится вводить в довольно значительных дозах. А организм может плохо отреагировать на большое количество чужеродного белка. Поэтому встал вопрос о замене такого лекарства альтернативным.

«Мы проверили, как работает препарат в экстренной профилактике. Для начала мышам ввели летальные дозы вируса клещевого энцефалита, а через сутки — антитело в дозировках 1 и 10 микрограмм на килограмм веса, и во всех случаях 100% мышей выживало. Сыворотка иммуноглобулина обеспечивала спасение мышей только в 10% случаев, и для того чтобы хотя бы 70% их не умерло, необходимо было ввести один миллиграмм коммерческого препарата на один килограмм веса», — отметила Нина Тикунова.

На стадии испытания противовирусной активности выяснилось, что, с одной стороны, созданное химерное антитело может работать как препарат для экстренной профилактики, а с другой — как терапевтический. Из-за этого объем необходимых доклинических исследований увеличился. Необходимо было оценить хроническую токсичность при однократном введении и при многократном.

«Энцемаб» проверяли в двух дозах, в 10 и в 20 раз превышающих терапевтическую. Обнаружилось, что он не показал абсолютно никакой острой и хронической токсичности. Когда учёные сдавали отчёт в Минпромторг, им сказали, что так не бывает, и Минздрав просто не даст добро на дальнейшие исследования. Тогда пришлось переделывать тестирования. Взяли десятикратную и стократную дозу. И здесь препарат оказался безопасным, в то время как сывороточный иммуноглобулин, взятый в дозе, всего в 1,5 раза превышающей терапевтическую, показал гораздо худшие результаты: часть мышей погибла, а другая страдала от растопорщивания шерсти. По фармакокинетическому поведению «Энцемаб» не отличался от имеющихся на рынке препаратов на основе антител, на иммунный ответ он также не влиял.

Важно, что препарат не оказывал антителозависимого усиления инфекции. Дело в том, что вирус клещевого энцефалита относится к флавирусам, которые обладают одним неприятным эффектом, обнаруженным и на лихорадке Денге: если человек переболел инфекцией, вызванной вирусом Денге одного генотипа, а заразился другим, то у него тяжесть протекания болезни оказывалась гораздо выше, вплоть до летального исхода. Соответственно, это делает вакцинирование опасным. Учёным было особенно важно доказать, что у созданного лекарства такого эффекта нет.

«Теперь мы можем сравнить «Энцемаб» с иммуноглобулином человека против клещевого энцефалита. Во-первых, одна доза первого (то, что необходимо вводить человеку из расчёта на 10 кг веса) составляет всего 2 мг белка, в то время как у другого — 100−160 мг. Во-вторых, наш препарат содержит единственное специфическое антитело, а коммерческий — весь спектр антител из плазмы крови доноров, проживающих в эпидемических очагах. В-третьих, у «Энцемаба» гораздо выше специфическая активность. Также мы заметили, что разные партии коммерческого антитела отличаются по соотношению белок — противовирусная активность. И последнее — для производства иммуноглобулина требуется донорская кровь, а для создания «Энцемаба» не нужна кровь ни человека, ни животного», — подчеркнула Тикунова.

На сегодняшний день доклинические исследования препарата полностью завершены. И разработанное лекарственное средство уже можно регистрировать в Минздраве, чтобы получить разрешение на первую фазу клинических испытаний.